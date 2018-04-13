На Донбассе убит командир боевиков ДНР
На оккупированном Донбассе ликвидирован боевик Александр Новиков, известный под позывным Толстый. Он был командиром взвода боевиков ДНР. Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
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“Новиков Александр Александрович “Толстый“ (Донецк, 07/01/81) стал “грузом-200“ 04/04/18“, - пишет пользователь. Достоверность этой информации подвтерждена постами соболезнования его близким в соцсетях. О ликвидации боевика также рассказали УНИАН.
Александр Новиков был внесен в базу Миротворца, где напротив его имени также появилась отметка “ликвидирован“ и дата – 4 апреля.
Напомним, 8 февраля в Донецке был убит пророссийский боевик и полевой командир Михаил Толстых, под позывным Гиви. А 30 марта, несмотря на факт его смерти, Гиви вызвали в суд через газету Урядовий Кур'єр. Позже такое недоразумение объяснили, но прокуратура заявила, что продолжит добиваться обвинения Гиви.