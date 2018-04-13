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На Донбассе убит командир боевиков ДНР

Комментариев: 3
Александр Новиков под позывным Толстый погиб еще 4 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.
Убитый боевик Толстый
Убитый боевик Толстый
twitter.com/666_mancer

На оккупированном Донбассе ликвидирован  боевик Александр Новиков, известный под позывным Толстый. Он был командиром взвода боевиков ДНР. Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer. 

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“Новиков Александр Александрович “Толстый“ (Донецк, 07/01/81) стал “грузом-200“ 04/04/18“, - пишет пользователь. Достоверность этой информации подвтерждена постами соболезнования его близким в соцсетях. О ликвидации боевика также рассказали УНИАН.

 

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Александр Новиков был внесен в базу Миротворца, где напротив его имени также появилась отметка “ликвидирован“ и дата – 4 апреля.

 

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Напомним, 8 февраля в Донецке был убит пророссийский боевик и полевой командир Михаил Толстых, под позывным Гиви. А 30 марта, несмотря на факт его смерти, Гиви вызвали в суд через газету Урядовий Кур'єр.  Позже такое недоразумение объяснили, но прокуратура заявила, что продолжит добиваться обвинения Гиви.

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, боевик, ликвидация
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Комментариев (3)
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foster12    13.04.2018, 10:40
Оценка:  +3
foster12
Ещё один претендент на марку.....
VinsBad    13.04.2018, 10:36
Оценка:  +2
VinsBad
м_удак он, а не офицер
realМовчанюк    13.04.2018, 10:36
Оценка:  +4
realМовчанюк
уничтожение всех оккупантов Украины и их кремлёвской банды!
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