Во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка

По данным инициативной группы по спасению замка, никто не пострадал.

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В поселке Поморяны Золочевского района Львовской области в четверг, 12 апреля, произошел обвал наиболее аварийной части Поморянского замка - любимого места отдыха польского короля Яна Собеского.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Во второй половине дня обвалилась стена восточного крыла, которая несколько месяцев находилась в критическом состоянии. Зимой она начала частично отслаиваться.

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30 марта комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия и туризма Львовского облсовета предусмотрела выделить 500 тыс. грн на внеплановые стабилизационные работы и водоотведения в этом месте.

По информации куратора инициативной группы по возрождению Поморянского замка Анны Гаврилов, пока еще не известно, когда именно произошел обвал стены, однако это произошло после 16:00.

Памятник архитектуры национального значения находится в аварийном состоянии фото ГО КонтрФорс

Стоит отметить, чтоПоморянский замок на Золочевщине является памятником архитектуры национального значения. Он находится в аварийном состоянии. Первое упоминание о Поморянском замке датируется 1497 годом. Поморянский замок был любимым местом пребывания короля Яна Собеского.

Как сообщалось 15 февраля, в старой крепости в Каменец-Подольском рухнула часть стены.