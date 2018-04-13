В Украине вводят новые акцизные марки для алкоголя и табака

Образцы марок разрабатываются Минфином совместно с ГФС, МЭРТ, СБУ, МВД, Минюстом и утверждаются Кабмином.

Кабинет министров Украины ввел с 1 июля новые образы акцизных марок для табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос). Государственной фискальной службе поручено обеспечить изготовление до 25 июня 2018 года марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Об этом говорится в тексте постановления правительства от 4 апреля 2018 года.

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Постановлением также вносятся некоторые изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

Марка алкогольных напитков производится:

для ликеро-водочной продукции отечественного производства – зеленой;

для винодельческой продукции отечественного производства – красной;

для ликеро-водочной продукции импортного производства – фиолетовой;

для винодельческой продукции импортного производства – оранжевой.

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Марка табачных изделий производится:

для изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) – зеленой,

для других изделий отечественного производства – оранжевой,

для изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) – синей,

для других изделий импортного производства – бордовой.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Исключение – подпункты 2 и 3 пункта 1, пункта 3 изменений, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.

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