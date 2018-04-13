Богомолец: Надо остановить МЗ, которое хочет облегчить жизнь наркодилерам

Богомолец рассказала, что в Минздраве хотят увеличить легальный объем хранения наркотических веществ, в частности кокаина, героина, опия и марихуаны.

Нужно остановить Министерство здравоохранения, которое вместо того, чтобы заботиться об увеличении продолжительности достойного и здоровой жизни украинцев, выступает за легализацию наркотиков в нашей стране.

Такое мнение высказала народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

“Украина грозит ползучая легализация наркотиков. В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков. Главным инициатором выступило Минздрава, который вместо того, чтобы заботиться об увеличении продолжительности достойного и здоровой жизни украинцев озабочен тем, чтобы облегчить жизнь организаторам наркобизнеса и наркодилерам“, - заявила политик.

Она рассказала, что в Минздраве хотят увеличить легальный объем хранения наркотических веществ, в частности кокаина, героина, опия и марихуаны.

“Для этого они хотят внести соответствующие изменения в собственного приказа №188 и увеличить легальный объем хранения кокаина в 50 раз - с 0,02 грамма до 1 грамма, что при дозе одного приема в размере 0,15 г составляет 7 доз! Норма хранения героина возрастет в 60 раз до 3 доз - с 0,005 г до 0,3 г при однократной дозе 0,1 грамма. Норма хранения ацетилированного опия возрастет в 200 раз - с 0,005 г до 1 грамма! Норма хранение марихуаны возрастет до 12,5 доз или в 5 раз - с 5 до 25 граммов. Учитывая, что в одной спичечной коробке - которая является основной мерой для розничной продажи марихуаны, - помещается только 3-5 граммов, то наркодилер сможет спокойно носить с собой для реализации 5-6 таких коробок, не прячась ни от кого“, - отметила Богомолец.

Народный депутат подчеркнула, что внесение таких изменений Министерством означать полную легализацию розничной торговли наркотиками.

“Такие изменения, предложенные Минздравом, означать полную легализацию розничной торговли наркотиками, ведь отныне наркодельцам не нужно будет прятаться или делать“закладки“- они вполне законно смогут носить с собой одновременно 6 доз кокаина, 10 доз героина и 12,5 доз марихуаны и реализовывать это украинцам, среди которых могут оказаться и наши близки. Кому это выгодно? И что дальше? Увеличение разрешенных объемов хранения наркотиков в килограммов? Для меня трудно понять, как может министерство, призванное заботиться о здоровье нации, выступать фактически за легализацию наркотиков в Украине? В чьих интересах они действуют - в интересах государства или наркомафии?“- спрашивает председатель профильного парламентского комитета.

В то же время она акцентировала внимание на том, что будет выступать категорически против любых попыток поставить обеспечения украинский наркотиками на поток.

“Сразу хочу предупредить тех, кто собирается поставить обеспечение украинцев наркотиками на поток - я буду выступать категорически против любых подобных попыток. Более того, по моему убеждению, мы должны сделать законодательство более жестким, ведь сейчас оно абсолютно неэффективным в борьбе с наркоманией“, - уверена политик.

По ее мнению, сегодня большинство украинских и так имеет относительно свободный доступ к наркотикам, в результате чего в стране неуклонно растет количество наркозависимых.

“Сегодня в Украине наркотики больше разрешены, чем запрещены - китайские аналоги психотропных веществ, которые заходят к нам в большом количестве, вообще не внесены в перечень запрещенных. Это - разнообразные соли, смеси и другие аналоги практически всех существующих наркотиков, особенно психотропных веществ, наиболее употребляемых наркозависимыми во всем мире. В результате имеем катастрофический рост количества наркозависимых - по данным исследований общественных организаций сегодня в Украине таких людей от 1 до 1,5 миллиона“, - сообщила парламентарий.

Богомолец ставит перед собой цель - уменьшить смертность и увеличить продолжительность жизни украинцев, но для этого нужно не узаконивать наркотики, как этого хочет МЗ, а расширять перечень запрещенных препаратов.

“Поэтому сегодня нам нужно не легализировать наркотики, а расширять перечень запрещенных препаратов и обеспечивать эффективный контроль за их оборотом и системную борьбу против организаторов наркобизнеса в Украине. Моя цель -уменьшение смертности и увеличение продолжительности здоровой и достойной жизни украинцев. И в этом наши позиции с руководством Минздрава, к сожалению, - явно не совпадают“, - резюмировала председатель комитета ВРУ по вопросам здравоохранения.