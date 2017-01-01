Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Луцком автомобиль Волга с водителем утонул в реке

Комментариев: 0
Пассажиру удалось спастись.
Автомобиль доставали с помощью крана
Автомобиль доставали с помощью крана
vl.npu.gov.ua

В селе Рованцы Луцкого района в четверг, 12 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ГАЗ-24 съехал в реку, водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Читай также: Закарпатские полицейские утопили служебное авто

Правоохранители уточнили, что за рулем автомобиля находился 56-летний мужчина. Двигаясь на автомобиле вдоль берега, он, вероятно, не справился с управлением и съехал в реку.

При аварии 67-летний пассажир, владелец машины, не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
vl.npu.gov.ua

На месте происшествия работали водолазы ГСЧС
На месте происшествия работали водолазы ГСЧС
vl.npu.gov.ua

67-летний пассажир не пострадал
67-летний пассажир не пострадал
vl.npu.gov.ua

Как сообщалось 9 апреля, под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь