Под Луцком автомобиль Волга с водителем утонул в реке

Пассажиру удалось спастись.

В селе Рованцы Луцкого района в четверг, 12 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ГАЗ-24 съехал в реку, водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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Правоохранители уточнили, что за рулем автомобиля находился 56-летний мужчина. Двигаясь на автомобиле вдоль берега, он, вероятно, не справился с управлением и съехал в реку.

При аварии 67-летний пассажир, владелец машины, не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия vl.npu.gov.ua

На месте происшествия работали водолазы ГСЧС vl.npu.gov.ua

67-летний пассажир не пострадал vl.npu.gov.ua

Как сообщалось 9 апреля, под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.