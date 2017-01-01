Под Луцком автомобиль Волга с водителем утонул в реке
Пассажиру удалось спастись.
В селе Рованцы Луцкого района в четверг, 12 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ГАЗ-24 съехал в реку, водитель погиб.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
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Правоохранители уточнили, что за рулем автомобиля находился 56-летний мужчина. Двигаясь на автомобиле вдоль берега, он, вероятно, не справился с управлением и съехал в реку.
При аварии 67-летний пассажир, владелец машины, не пострадал.
Как сообщалось 9 апреля, под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.