Укрзализныця назначила дополнительные поезда на майские

Билеты уже поступили в продажу. Об этом написал и.о главы правления Укрзализныци в своем Facebook.

Железнодорожный оператор Укрзализныця запустил в продажу билеты на дополнительные поезда из Киева во Львов, Константиновку, Одессу и Хмельницкий на майские праздники. Сообщение об этом появилось в Facebook и.о главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова.

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“Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать четыре дня – с 28 апреля по 1 мая. В дни Пасхальных праздников на поездах путешествовали 870 тысяч пассажиров. Ожидаем немалый ажиотаж и на майские выходные,“ – написал Кравцов.

График дополнительных поездов Укрзализныци Скриншот

Напомним, ранее Укрзализныця объяснила, почему не смогла вовремя открыть продажу билетов на майские праздники. Причиной стала техническая неисправность, которая теперь устранена.

Также напомним, что Евгений Кравцов недавно опубликовал в своем Facebook фотографии отремонтированных пассажирских вагонов. Планируется, что в 2018 году будут отремонтированы больше половины вагонов Укрзализныци.

Не обошлось и без проблем с железнодорожным оператором. В результате обысков в главном офисе Укрзализныци, Генпрокуратура объявила о подозрении 14 сотрудникам предприятия. Работники УЗ подозреваются в хищении свыше 70 млн гривен, якобы на ремонт вагонов.