Укрзализныця назначила дополнительные поезда на майские
Железнодорожный оператор Укрзализныця запустил в продажу билеты на дополнительные поезда из Киева во Львов, Константиновку, Одессу и Хмельницкий на майские праздники. Сообщение об этом появилось в Facebook и.о главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова.
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“Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать четыре дня – с 28 апреля по 1 мая. В дни Пасхальных праздников на поездах путешествовали 870 тысяч пассажиров. Ожидаем немалый ажиотаж и на майские выходные,“ – написал Кравцов.
Напомним, ранее Укрзализныця объяснила, почему не смогла вовремя открыть продажу билетов на майские праздники. Причиной стала техническая неисправность, которая теперь устранена.
Также напомним, что Евгений Кравцов недавно опубликовал в своем Facebook фотографии отремонтированных пассажирских вагонов. Планируется, что в 2018 году будут отремонтированы больше половины вагонов Укрзализныци.
Не обошлось и без проблем с железнодорожным оператором. В результате обысков в главном офисе Укрзализныци, Генпрокуратура объявила о подозрении 14 сотрудникам предприятия. Работники УЗ подозреваются в хищении свыше 70 млн гривен, якобы на ремонт вагонов.