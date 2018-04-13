На черниговского полицейского напали трое пьяных: один погиб

Правоохранитель защищался от группы пьяных мужчин.

В Чернигове полицейский спецподразделения ГУНП в Черниговской области в драке, защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, применил физическую силу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Возвращаясь домой после службы, находясь в гражданской одежде и без оружия, полицейский зашел в продовольственный магазин.

Читай также: В Киеве молодые люди избили телепродюсера и напали с ножом на охранника супермаркета

“Внимание правоохранителя сразу привлекла шумная компания мужчин, которые совершали хулиганские действия, нецензурно ругались, распивали спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский сделал молодым людям замечание и предложил прекратить противоправное поведение. Нетрезвые граждане агрессивно отреагировали на обращение полицейского, начали преследовать его и попытались подраться, угрожая ему физической расправой“, - говорится в сообщении.

Произошла потасовка, в результате которой двое парней убежали, а третий упал на асфальт и остался там лежать.

“Полицейский убедился, что мужчине плохо, и немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего. Его труп был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти“, - отметили в полиции.

По предварительным данным, причиной смерти стал отек головного мозга в результате падения и удара головой об асфальт.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Материалы уголовного производства направлены в Черниговскую местную прокуратуру.

Напомним, 9 апреля на Крещатике пьяная компания разгромила террасу кафе.