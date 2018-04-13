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Река Псел вышла из берегов: в Сумской области утонул мост

Комментариев: 1
За 3 дня уровень воды повысился на более чем полметра.
На мосту срезали перила, чтобы не задерживались деревья и мусор
На мосту срезали перила, чтобы не задерживались деревья и мусор
0542.ua

В Сумской области из-за резкого повышения уровня воды в реках утонул мост между селами Большая Чернечина и Битица. Паводок также затопил ряд домохозяйств и внес корректировки в движение автомобильного транспорта.

Об этом сообщает местное издание 0542.ua.

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За три дня уровень воды в реке Псел повысился на более чем полметра. С затопленного моста пришлось срезать перила, чтобы он не задерживал деревья и мусор, плывущие по реке.

“Впрочем, некоторые водители умудряются пересекать реку, несмотря на подтопление“, - отмечает издание.

Как сообщалось 12 апреля, из-за паводка возле Измаила в Дунае всплыла уже четвертая боевая мина. Заряд боеприпаса — 60 килограммов пороха или 110 кг тротила.

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Теги: паводок, наводнение, оттепель, вода, река, мост, Сумская область, Псел
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Комментариев (1)
Глод    13.04.2018, 13:38
Оценка:  +2
Глод
На Сумщине классный самогон и девушки. А мост починят.
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