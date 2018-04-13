У Путина готовятся к осенней атаке на Украину - СБУ
Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что руководство РФ планирует наступательную операцию в Украине, используя старую тему с “защитой русскоязычных“, которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает LIGA.net.
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Кононенко сообщил, что СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются в создании предпосылок для ввода российских войск в Украину уже осенью этого года.
Замглавы СБУ добавил, что для достижения своих целей, Москва будет использовать криминалитет, “спортсменов“ и другие околокриминальные структуры “для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий“.
Напомним, 13 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.
Всех хотят опустить до уровня Луга-н-дона? )))