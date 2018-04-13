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У Путина готовятся к осенней атаке на Украину - СБУ

Комментариев: 6
В СБУ заявляют, что РФ использует старую тему о "защите русскоязычного населения".
Кремль планирует ввести регулярные войска
Кремль планирует ввести регулярные войска
mil.ru

Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что руководство РФ планирует наступательную операцию в Украине, используя старую тему с “защитой русскоязычных“, которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает LIGA.net.

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Кононенко сообщил, что СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются в создании предпосылок для ввода российских войск в Украину уже осенью этого года.

Замглавы СБУ добавил, что для достижения своих целей, Москва будет использовать криминалитет, “спортсменов“ и другие околокриминальные структуры “для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий“.

Напомним, 13 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.

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Теги: Россия, РФ, СБУ, Путин, Донбасс, война
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Комментариев (6)
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хунтята    13.04.2018, 14:09
Оценка:  -1
хунтята
Так, что же это получается, С14, "швабода" братва корчинского про российские компашки. СБУшник озвучил все мероприятия в которых они любят принимать участие.
МаксимУм    13.04.2018, 14:02
Оценка:  -5
МаксимУм
СБУ запела старую песню, значит скоро выборы...
AloneInNight    13.04.2018, 14:02
Оценка:  0
AloneInNight
Да ладно?
Всех хотят опустить до уровня Луга-н-дона? )))
CпасительМаккейн    13.04.2018, 13:59
Оценка:  -6
CпасительМаккейн
Атака должна быть молниеносной.Массированные удары по стратегическим военным объектам средствами ВКС с одновременной ликвидацией псевдоруководства и их посипак руками истинных патриотов Украины.За 24 всё будет кончено и Украина снова станет свободной и независимой.
Nikonori    13.04.2018, 14:00
Оценка:  +4
Nikonori
Ты уже в бункере, клоун?
CпасительМаккейн    13.04.2018, 13:59
Оценка:  -5
CпасительМаккейн
Атака должна быть молниеносной.Массированные удары по стратегическим военным объектам средствами ВКС с одновременной ликвидацией псевдоруководства и их посипак руками истинных патриотов Украины.За 24 всё будет кончено и Украина снова станет свободной и независимой.
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