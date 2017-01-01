Пожарные ехали тушить горящий ресторан и попали в аварию. Водитель автомобиля ГСЧС получил травмы и был госпитализирован.

В пятницу, 13 апреля, в Одессе на улице Ришельевской произошло ДТП с участием автомобиля Государственной службы чрезвычайных ситуаций Chery и внедорожника Infiniti. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

Водитель госпитализирован Пушкинская.net

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Очевидцы говорят, что внедорожник подрезал спасателей, которые ехали с мигалками гасить масштабный пожар в одном из одесских ресторанов.

Виновником происшествия стал водитель Infiniti Пушкинская.net

В результате столкновения автомобиль ГСЧС вылетел на тротуар и перевернулся. В авто были два сотрудника ГСЧС, один из них, который был за рулем, получил травмы , его увезла скорая.



Детали автомобиля на тротуаре Пушкинская.net

В данный момент авто пребывают на месте происшествия. ДТП затруднило движение на улице Ришельевской.

Движение по Ришельевской затруднено Пушкинская.net

Напомним, в Одессе с утра загорелся пляжный ресторан “Песок“. Пламя охватило и ближайшую спасательную станцию. По словам очевидцев, на месте были слышны одиночные взрывы.