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В Одессе внедорожник подрезал автомобиль ГСЧС: спасатель госпитализирован

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Пожарные ехали тушить горящий ресторан и попали в аварию. Водитель автомобиля ГСЧС получил травмы и был госпитализирован.
Перевернулся автомобиль со спасателями
Перевернулся автомобиль со спасателями
Пушкинская.net

В пятницу, 13 апреля, в Одессе на улице Ришельевской произошло ДТП с участием автомобиля Государственной службы чрезвычайных ситуаций Chery и внедорожника Infiniti. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

Водитель госпитализирован
Водитель госпитализирован
Пушкинская.net

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Очевидцы говорят, что внедорожник подрезал спасателей, которые ехали с мигалками гасить масштабный пожар в одном из одесских ресторанов.

Виновником происшествия стал водитель Infiniti
Виновником происшествия стал водитель Infiniti
Пушкинская.net

В результате столкновения автомобиль ГСЧС вылетел на тротуар и перевернулся. В авто были два сотрудника ГСЧС, один из них, который был за рулем, получил травмы , его увезла скорая.

Детали автомобиля на тротуаре
Детали автомобиля на тротуаре
Пушкинская.net

В данный момент авто пребывают на месте происшествия. ДТП затруднило движение на улице Ришельевской.

Движение по Ришельевской затруднено
Движение по Ришельевской затруднено
Пушкинская.net

Напомним, в Одессе с утра загорелся пляжный ресторан “Песок“. Пламя охватило и ближайшую спасательную станцию. По словам очевидцев, на месте были слышны одиночные взрывы.

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Теги: Одесса, ДТП, ГСЧС, автомобили, пострадавший
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