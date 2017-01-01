МВД готовится к разным сценариям на Донбассе

МВД рассматривает как и вторжение армии РФ, так и деокупацию после введения миссии ООН на Донбасс.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разрабатывает план действий подведомственных служб на случай “плохого“ и “хорошего“ развития ситуации на территории ОРДЛО.

Об этом он сообщил в кулуарах 11-го Киевского форума, передает УНИАН.

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“Министерство внутренних дел, силы Национальной гвардии, Национальной полиции также разрабатывают сценарий - и плохое, и хорошее. И в случае военной агрессии, активной фазы со стороны Российской Федерации, и в случае, когда нам удастся через миссию миротворцев получить обратно свои оккупированные территории. Это очень серьезные вызовы, мы к этому готовимся“, - заявил Аваков.

Напомним, 13 апреля в СБУ заявили, что руководство РФ планирует наступательную операцию в Украине, используя старую тему с “защитой русскоязычных“, которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.

Ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.