Под Одессой освободили 33 пленника "реабилитационных центров"

Пациентов удерживали силой.

Сотрудники Национальной полиции обнаружили в Лиманском и Ананьевском районах два “реабилитационных центра“ для наркозависимых, в которых пациентов удерживали силой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Якобы “врачебную практику“ организовали местные жители в арендованных частных домах. Клиентов заманивали под предлогом оказания им врачебной помощи, на самом деле предлагали “духовное очищение и милость Божию“. Каждого, кто отказывался от услуг, держали силой под наблюдением охраны, не давая возможности выйти за пределы здания. В Лиманском районе таких пленников было 15 в Ананьевском - 18. Сейчас все они уже дома“, - говорится сообщении.

Изъятые медпрепараты экспертиза проверит на предмет их фальсификации и запрета пользования

Во время санкционированных обысков в помещениях центров правоохранители изъяли рабочую документацию, компьютерную технику и медицинские препараты. Сейчас проводится экспертиза на предмет их фальсификации и запрета пользования. Также были изъяты личные вещи и документы пациентов.

“Реабилитационные центр“ обнаружили в Лиманском и Ананьевском районах

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 146 (“Незаконное лишение свободы или похищение человека“) Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов и соучастников данного преступления.

Каждого, кто отказывался от услуг, держали силой под наблюдением охраны

Как сообщалось 6 марта, в Харькове разоблачили сеть псевдореабилитационных центров.