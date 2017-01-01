Мошенники пытаются нажиться на переселенцах: обещают "списать" кредиты

Приватбанк предупредил о новом "аттракционе невиданной щедрости".

В сети появились мошенники, которые представляются сотрудниками Приватбанка и обещают переселенцам с неподконтрольной территории Донбасса помочь решить проблему с кредитной задолженностью.

Об этом сообщила пресс-секретарь Приватбанка Инна Музычук.

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“Обнаружен сейчас аттракцион невиданной щедрости от якобы “сотрудника банка“, который всем с оккупированных территорий помогает кредиты “списывать“. По акции. По возможности, предупредите родных и знакомых, ну и сами никогда такому не верьте и не оставляйте подобным проходимцам никакой информации. Но его наглость в комментариях впечатляет, конечно“, - написала Музычук и привела скрины объявлений одного из таких мошенников.

Таким образом, аферисты обманывают людей, оказавшихся фактически беженцами в собственной стране, власть которой неспособна назвать войну - войной и обеспечить социальную защиту пострадавшей от Российской агрессии категории населения.

Как сообщалось 26 марта, мошенники “клонировали“ сайт Ощадбанка.