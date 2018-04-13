В Рубежном рабочего три дня держали в ошейнике на цепи

За якобы некачественный ремонт мужчину несколько суток били и кололи ножом.

В городе Рубежное Луганской 13 апреля в отдел полиции области обратился местный житель, который сообщил, что его трое суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству в качестве наказания за якобы некачественно выполненный ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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“Следователи следственного управления и Рубежанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры с участием оперативных работников уголовного розыска и управления по борьбе с торговлей людьми провели процессуальные действия, направленные на документирование и сбор доказательств преступной деятельности владельцев дома и подсобных рабочих, которые по приказу хозяев незаконно удерживали и издевались над двумя своими же коллегами-работниками“, - отмечается в сообщении.

Хозяин таким образом обращался не только с этим нанятым работником lg.npu.gov.ua

Жестокие издевательства мужчине пришлось тертепеть на протяжении трех суток lg.npu.gov.ua

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Установленный организатор преступления - хозяйка дома, а также все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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