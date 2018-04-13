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В Рубежном рабочего три дня держали в ошейнике на цепи

Комментариев: 1
За якобы некачественный ремонт мужчину несколько суток били и кололи ножом.
Мужчине надели ошейник и посадили на цепь
Мужчине надели ошейник и посадили на цепь
lg.npu.gov.ua

В городе Рубежное Луганской 13 апреля в отдел полиции области обратился местный житель, который сообщил, что его трое суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству в качестве наказания за якобы некачественно выполненный ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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“Следователи следственного управления и Рубежанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры с участием оперативных работников уголовного розыска и управления по борьбе с торговлей людьми провели процессуальные действия, направленные на документирование и сбор доказательств преступной деятельности владельцев дома и подсобных рабочих, которые по приказу хозяев незаконно удерживали и издевались над двумя своими же коллегами-работниками“, - отмечается в сообщении.

Хозяин таким образом обращался не только с этим нанятым работником
Хозяин таким образом обращался не только с этим нанятым работником
lg.npu.gov.ua

Жестокие издевательства мужчине пришлось тертепеть на протяжении трех суток
Жестокие издевательства мужчине пришлось тертепеть на протяжении трех суток
lg.npu.gov.ua

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Установленный организатор преступления - хозяйка дома, а также все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Полиция выявила факт незаконного лишения свободы и пыток...
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Как сообщалось 10 апреля, под Мариуполем местный депутат посадил на цепь своего работника.

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Теги: пытки, незаконное лишение свободы, избиения, цепь, Луганская область
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Комментариев (1)
DrSHOCK    13.04.2018, 16:57
Оценка:  +7
DrSHOCK
Это зверство. Максимальное наказание.
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