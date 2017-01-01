На свалке в Черниговской области нашли боеприпасы

Изъятые боеприпасы направили в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

За похищение боеприпасов виновным грозит от трех до семи лет тюрьмы cn.npu.gov.ua

В Черниговском районе правоохранители обнаружили и ликвидировали тайник с боеприпасами, обустроенный на свалке неподалеку от одного из военных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители 12 апреля получили информацию об обнаружении в Черниговском районе тубуса от реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 Муха.

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Следственно-оперативная группа совместно с взрывотехниками обследовала территории возле одного из военных объектов района и обнаружила в этом месте не только тубус с гранатой, но и 2 минометные мины, 4 дымовые шашки, почти 1,5 тыс. патронов к автоматическому оружию калибров 5,45мм и 7,62мм, а также артиллерийский выстрел 3УБК10-1 с управляемой противотанковой ракетой калибра 100 мм.

Также нашли мины, дымовые шашки и почти 1,5 тыс. патронов к автоматам cn.npu.gov.ua

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Тайник находился неподалеку от одного из военных объектов cn.npu.gov.ua

Как сообщалось 13 апреля, в Киеве возле детсада нашли гранату.