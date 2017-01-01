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На свалке в Черниговской области нашли боеприпасы

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Изъятые боеприпасы направили в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
За похищение боеприпасов виновным грозит от трех до семи лет тюрьмы
За похищение боеприпасов виновным грозит от трех до семи лет тюрьмы
cn.npu.gov.ua

В Черниговском районе правоохранители обнаружили и ликвидировали тайник с боеприпасами, обустроенный на свалке неподалеку от одного из военных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители 12 апреля получили информацию об обнаружении в Черниговском районе тубуса от реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 Муха.

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Следственно-оперативная группа совместно с взрывотехниками обследовала территории возле одного из военных объектов района и обнаружила в этом месте не только тубус с гранатой, но и 2 минометные мины, 4 дымовые шашки, почти 1,5 тыс. патронов к автоматическому оружию калибров 5,45мм и 7,62мм, а также артиллерийский выстрел 3УБК10-1 с управляемой противотанковой ракетой калибра 100 мм.

Также нашли мины, дымовые шашки и почти 1,5 тыс. патронов к автоматам
Также нашли мины, дымовые шашки и почти 1,5 тыс. патронов к автоматам
cn.npu.gov.ua

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Тайник находился неподалеку от одного из военных объектов
Тайник находился неподалеку от одного из военных объектов
cn.npu.gov.ua

Как сообщалось 13 апреля, в Киеве возле детсада нашли гранату.

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Теги: боеприпасы, гранаты, РПГ, Чергниговская область
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