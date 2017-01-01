Савченко прервет голодовку на три дня - адвокат нардепа

Самочувствие арестованного нардепа не позволило получить достоверных результатов допроса.

Надежду Савченко допросили на полиграфе, однако результаты получились недостоверными. Об этом в пятницу, 13 апреля, рассказала сестра арестованного народного депутата, Вера Савченко, сообщает ТСН.

Читай также: Надежду Савченко забрали в клинику на обследование - сестра нардепа

По ее словам, более двадцати дней голодания исказили результаты детектора лжи. У Надежды Савченко постоянная тахикардия и повышенная температура, поэтому эксперты, проводившие вопрос, не могут оценить правдивость ответов.

“Некорректные абсолютно показания, потому что нельзя в таком состоянии проходить. Пока что взята пауза, и адвокаты понимают, что юридически на дело этот полиграф вряд ли повлияет“, - прокомментировала сестра обвиняемой.

Адвокат Савченко Олег Соловей рассказал, что нардеп согласилась прервать голодовку на три дня, чтобы пройти допрос.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", - сказал он.

"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - добавил адвокат.

Допрос проходил в следственном изоляторе СБУ, адвокаты на допросе не присутствовали. Напомним, согласившись на полиграф, Надежда Савченко требовала максимальной публичности процесса – присутствия журналистов или хотя бы видеотрансляции, однако журналистов на допрос не пустили.

Также напомним, что Надежда Савченко объявила голодовку 23 марта, и сообщила, что не прекратит ее, пока не выйдет на свободу. Сестра Надежды Вера рассказывала, что Савченко похудела на 10 кг.