Главу оккупационной администрации Горловки будут судить заочно

До оккупации региона гибридными войсками РФ чиновник был зампредседателя одной из райадминистраций Донецка.

Прокуратура Донецкой области по результатам заочного расследования передала в суд обвинительный акт против главы оккупационной администрации города Горловки Ивана Приходько.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, 47-летний дончанин, который до оккупации работал заместителем председателя одной из районных администраций Донецка, с мая 2014 года сотрудничает с так называемой ДНР.

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“За это время мужчина успел проявить себя на разных должностях, получил звание “подполковника“ и стал заместителем командира одного из батальонов. В октябре 2014 года принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе международного аэропорта Донецк против Вооруженных сил Украины и других воинских формирований Украины“, - отметили в прокуратуре.

В октябре того же года главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко назначил Приходько главой администрации Куйбышевского и Киевского районов Донецка. В июле 2016 года Приходько стал и.о. главы администрации Горловки.

Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации), и ч. 1 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины).

Пособнику террористов грозит до 15 лет лишения свободы в случае задержания.

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