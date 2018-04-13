В Киевской области поймали банду коллекторов-вымогателей

Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в пятницу, 13 апреля, задержали в Киевской области пять человек, которые входили в банду коллекторов-вымогателей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Читай также: В Николаеве из-за долга убили экс-начальника таможни

Преступники вымогали деньги у лиц, не имеющих долговых обязательств перед финансовыми учреждениями. Суммы, которые требовали коллекторы, составляли от 2 тысяч гривен до 120 тысяч. Вымогатели запугивали потерпевших уничтожением или повреждением имущества, а также угрожали применить насилие и даже убить человека, если им не заплатят.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны, черновые записи с “должниками“, банковские карты, холодное и огнестрельное оружие.

Членам банды сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержаны пять вымогателей kobl.gp.gov.ua

Как сообщалось 20 марта, в Киеве коллекторы угрожали расправой женщине и дочери за чужой долг.