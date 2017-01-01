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В ресторане Одессы потушили пожар

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Пожар в ресторане Песок ликвидировали в 13:06. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.
Пожар в ресторане Песок ликвидирован
Пожар в ресторане Песок ликвидирован
dsns.gov.ua

Пожарные ликвидировали пожар в ресторане Песок, который расположен на одном из пляжей Одессы. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пламя удалось одолеть в 13:06.

"В результате пожара кафе на площади 500 кв. м уничтожено полностью и частично повреждена спасательная станция", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причина пожара устанавливается.

 

Cмотрите фотогалерею: В ресторане Одессы потушили пожар

 

Напомним, пожар в ресторане Песок начался примерно в 11:00 13 апреля.

 

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Теги: Одесса, фото, пожар, пожарные, ресторан, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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