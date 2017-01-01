В ресторане Одессы потушили пожар
Пожар в ресторане Песок ликвидировали в 13:06. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.
Пожарные ликвидировали пожар в ресторане Песок, который расположен на одном из пляжей Одессы. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Пламя удалось одолеть в 13:06.
"В результате пожара кафе на площади 500 кв. м уничтожено полностью и частично повреждена спасательная станция", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Причина пожара устанавливается.
Cмотрите фотогалерею: В ресторане Одессы потушили пожар
Напомним, пожар в ресторане Песок начался примерно в 11:00 13 апреля.
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