Более 40 стран согласны отправить миротворцев на Донбасс - Порошенко

Еще полтора года назад никто и слушать не хотел о миротворческой миссии ООН на Донбассе. А сейчас уже десятки стран готовы принять участие.

Своих миротворцев на Донбасс готовы отправить более 40 стран. Об этом вечером в пятницу, 13 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились взять участие в составе миротворческой операции", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для Украины "чрезвычайно важным является вопрос миротворцев".

"Полтора года назад мир слушать не хотел про миротворцев - они говорили это очень дорого, это несколько миллиардов долларов… никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как ключевой элемент Минских договоренностей и возвратить оккупированные россиянами земли под украинский суверенитет", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, Украина хочет 20 тысяч "голубых касок" для Донбасса.

Ранее сообщалось, что Турция готова направить миротворцев на Донбасс.

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