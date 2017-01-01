Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США обеспокоены информацией о радиоактивном загрязнении на Донбассе

Комментариев: 0
В американском посольстве обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами сепаратистами на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды.
На Донбассе активно затапливаются шахты
На Донбассе активно затапливаются шахты
gorlovka-news.su

Посольство США в Украине заявляет об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба американского посольства в Twitter.

"Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами приспешниками России на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что Россия должна прекратить конфликт, "это улучшит жизнь жителей Донбасса".

Ранее сообщалось, что сепаратисты намерены 14 апреля прекратить откачку воды на шахте Юный коммунар, где в 1979 году был осуществлен экспериментальный ядерный взрыв для понижения напряжения в горном массиве. Это чревато тем, что радиоактивные отходы на глубине около километра выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток Северского Донца, a также р. Дон и Азовское море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: шахты, донбасс, посольство США, сепаратисты, ядерные захоронения, ядерное топливо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь