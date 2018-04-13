Порошенко назвал точную дату завершения АТО

Вместо антитеррористической операции будет операция Объединенных сил.

В пятницу, 13 апреля, президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о том, что антитерористическая операция (АТО) на Донбассе закончится 30 апреля. Об этом сообщила ТСН.

Порошенко сказал, что в этот день изменится формат операции, и это кардинально изменит организацию управления военной структурой.

На данный момент АТО проходит под руководством СБУ.

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“Взаимодействие между СБУ и приданными подразделениями Вооруженных сил Украины, Нацполиции, Нацгвардии абсолютно другое чем те, которые предусмотрены в законе о реинтеграции Донбасса. Руководство переходит в Вооруженные силы Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины, - сказал президент.

Также Порошенко выразил благодарность Верховной Раде за поддержку его позиций относительно стратегии освобождения Донбасса. Он отметил, что это сделает действия украинских военных значительно более эффективными не только в том, чтобы дать отпор вооруженной агрессии, но и в противодействии диверсионным группам.

Напомним, 13 апреля Петр Порошенко заявил, что больше 40 стран согласны отправить миротворцев на Донбасс.