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Порошенко назвал дату окончания АТО

Комментариев: 1
Новый формат - Операция объединенных сил - будет введен раньше, чем планировалось. Глава государства уверен, что он позволит украинским военным лучше реагировать на агрессию России.

АТО на Донбассе завершится 30 апреля и будет переформатирована в Операцию объединенных сил. Об этом в интервью журналистам в пятницу, 13 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что это произойдет раньше, чем планировалось.

"Я думаю, что не через месяц, формат операции должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней ", - сказал Порошенко.

"Это кардинально меняет организацию управления военной структурой. Руководство переходит ВСУ, которые получают дополнительные полномочия относительно реагирования на агрессию", - сказал Порошенко

Он убежден, что переформатирование повысит эффективность действий украинских военных.

По словам Порошенко, под руководство ВСУ перейдут подразделения Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и Нацполиции.

Напомним, командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал о подготовке к ее введению.

Ранее Муженко рассказал о переформатировании АТО. Он сообщал, что будет создан объединенный оперативный штаб, который станет основным органом управления операцией на территории Донецкой и Луганской областей.

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Теги: видео, донбасс, Порошенко, ВСУ, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Из_бана    13.04.2018, 20:31
Оценка:  +2
Из_бана
АТО закончится в считанные часы, как говорил Вальцманенко в своей предвыборной кампании.
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