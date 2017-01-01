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Российскому рэперу Моту запретили въезд в Украину

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Артист нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
Российскому рэперу Моту запретили въезд в Украину

Российского рэпера Мота не пустили в Украину. Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.Сегодня, 13 апреля, пограничники в аэропорту “Борисполь“ не пропустили этого гражданина РФ через границу в связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым.Артисту из страны-агрессора на 3 года запретили въезд в Украину.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что российский певец многоразово нарушал границу Украины в Крыму, въезжая на украинский полуостров, оккупированный РФ, со стороны России, а не через украинский Чонгар.“Это был выбор певца - въезжать в Крым по закону или нет. Он, к сожалению, выбрал нарушение закона“, - сказал собеседник.Концерт рэпера Мота должен был состояться 13 апреля в клубе Stereo Plaza в Киеве.

5 февраля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска Киев в столичном международном аэропорту не пропустили в Украину российского композитора, члена поп-группы А'студио, который в 2016 году посещал аннексированный Крым.

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Теги: Мот, реп, РФ, Украина, въезд, запрет
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Источник: Liga.net

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