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В Украине опасно там, где есть солдаты РФ - Волкер

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Спецпредставитель Госдепа считает, что единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, является место, где есть российские солдаты.
Специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер
Специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер
twitter.com/SpecRepUkraine

Донбасс является опасной территорией из-за того, что там находятся российские военные. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер на своей у себя в Twitter.

Таким образом он прокомментировал обеспокоенность посольства США в Украине информацией СММ ОБСЕ о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами.

"Как я уже сказал ранее, единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть российские солдаты. И сейчас есть новый риск", - написал Волкер.

Ранее посольство США в Украине заявляет об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований. 

Как сообщалось, что сепаратисты намерены 14 апреля прекратить откачку воды на шахте Юный коммунар, где в 1979 году был осуществлен экспериментальный ядерный взрыв для понижения напряжения в горном массиве. Это чревато тем, что радиоактивные отходы на глубине около километра выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток Северского Донца, a также р. Дон и Азовское море.

 

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Теги: шахты, донбасс, посольство США, ядерные захоронения, агрессия России, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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