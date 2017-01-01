Волкер планирует посетить Украину в середине мая
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что нарушение режима прекращения огня на Донбассе продолжаются все время.
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует в середине мая посетить Украину. Об этом он заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне в пятницу, 13 апреля, передает Голос Америки.
"Нарушение режима прекращения огня продолжаются все время. Каждую ночь применяются ракеты, минометы. Время от времени срываются поставки воды, электроэнергии, прерывается мобильную связь. Нормальная экономика в регионе полностью нарушена. Есть чрезвычайные экологические издержки от конфликта и они ухудшаются. И в сути на месте ничего не меняется годами – минимум 3,5 года", – сказал Волкер.
Спецпредставитель заявил, что ситуация в Украине не является результатом внутреннего конфликта в стране, гражданской войной или этническим конфликтом.
"Это (ситуация в Украине – ред.) результат того, что Россия вторглась и оккупировала территорию Украины. На востоке Украины они основали так называемые народные республики – образование, не соответствуют украинской Конституции, и которые не были созданы людьми там", – отметил он.
По словам Волкера, РФ полностью контролирует военных на неконтролируемых правительством территориях на востоке Украины, а также местные политические образования.
В Украине опасно там, где есть солдаты РФ - Волкер
В Украине опасно там, где есть солдаты РФ - Волкер
Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия и подконтрольные ей сепаратисты должна прекратить запугивать сотрудников миссии ОБСЕ на Донбассе.
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