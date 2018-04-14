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Турчинов не исключает точечных АТО на Донбассе

Комментариев: 3
Антитеррористические операции должны проводиться точечно, как того требует закон и логика, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил в интервью телеканалу UA: Перший, что переформатирование АТО на Донбассе в операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций  

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но точечно. То есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - отметил Турчинов.

Он также добавил, что война - это дело рук военных.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что АТО на Донбассе завершится 30 апреля и будет переформатировано в Операцию объединенных сил. 

Напомним, 16 марта глава государства назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил на Донбассе.

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Теги: Турчинов, донбасс, Александр Турчинов, АТО, зона АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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zennon    14.04.2018, 02:57
Оценка:  0
zennon
ежегодное заявление по весне по лету . Что серьезно война в полном масштабе с РФ ?
zennon    14.04.2018, 02:58
Оценка:  0
zennon
Так они сто раз сказали что входить не будут а будут лупить всем со своей территории
zennon    14.04.2018, 02:59
Оценка:  0
zennon
Потом когда очередной плач начнется как в те котлы не говорите что не вы начали.
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