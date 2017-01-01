Из Украины выдворили 40000 иностранцев - ГПСУ

В стране с 1991 года были задержаны около 150000 нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180000 потенциальным незаконным мигрантам.

В ГПСУ сообщили, что из страны выдворили 40 тысяч иностранцев facebook.com/dpsuachru

Из Украины с 1991 года было выдворено более 40 тысяч иностранцев-правонарушителей. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ведомства, за это время было задержано около 150000 нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180000 потенциальным незаконным мигрантам.

В ГПСУ отметили, что попытки мигрантов незаконно пересечь границу сократились за 2015-2017 года. Так, в 2015 году зафиксировано 1807 таких лиц, в 2016 - 1040 человек, в 2017 - 886 человек.

"С 2008 года на границах со странами ЕС удалось сократить количество попыток нарушения границы незаконными мигрантами на 10% и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции. Так, в 2008 году за незаконное пересечение границы задержаны 3,4 тысячи мигрантов, а уже в 2016 - 1,04 тысячи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГПСУ с начала 2018 года выдворила из Украины 93 иностранца.

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