Балуха избивают и пытаются сломать психически - защитник
В аннексированном Крыму осужденного украинца Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление. Об этом заявил архиепископ Симферопольский и Крымской Климент, который является общественным защитником Балуха. Его заявление опубликовал крымский активист Михаил Батрак, пишет Крым. Реалии в пятницу, 13 апреля.
Отмечается, что на украинца составляют административное нарушение за любой проступок.
"Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима": за любой проступок, который он допускает в камере, на него составляют административное нарушение… За то, что он отказался раздеваться догола, его... отдубасили и составили акт об административном нарушении", - сказал Климент.
Также он сообщил, что Балуха наказывают, если он прилег в камере или подошел к окну и задержался там больше, чем на 1-2 минуты.
"Его психически пытаются сломать, привести к тому состоянию, чтобы он начал употреблять ту пищу, баланду, которую дают в этом СИЗО. Володя держится, настроение у него оптимистичное", - добавил Климент.
Ранее сообщалось, что Владимир Балух сильно похудел и осунулся.
Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.
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