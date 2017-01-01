Балуха избивают и пытаются сломать психически - защитник

За любой проступок украинца, который он допускает в камере, составляют административное нарушение, а также избивают, сообщил общественный защитник Балуха.

В аннексированном Крыму осужденного украинца Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление. Об этом заявил архиепископ Симферопольский и Крымской Климент, который является общественным защитником Балуха. Его заявление опубликовал крымский активист Михаил Батрак, пишет Крым. Реалии в пятницу, 13 апреля.

Отмечается, что на украинца составляют административное нарушение за любой проступок.

"Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима": за любой проступок, который он допускает в камере, на него составляют административное нарушение… За то, что он отказался раздеваться догола, его... отдубасили и составили акт об административном нарушении", - сказал Климент.

Также он сообщил, что Балуха наказывают, если он прилег в камере или подошел к окну и задержался там больше, чем на 1-2 минуты.

"Его психически пытаются сломать, привести к тому состоянию, чтобы он начал употреблять ту пищу, баланду, которую дают в этом СИЗО. Володя держится, настроение у него оптимистичное", - добавил Климент.

Ранее сообщалось, что Владимир Балух сильно похудел и осунулся.

Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.

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