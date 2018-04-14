В МИД Украины выразили поддержку США и их союзникам относительно авиаударов в Сирии

В МИДе отметили, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права.

Министерство иностранных дел Украины поддержало удары США и их союзников по Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

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В сообщении отмечается, что Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН.

Кроме того, в заявлении добавили, что Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.

Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.



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