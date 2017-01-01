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Порошенко подписал закон о подготовке к финалам Лиги чемпионов в Киеве

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Речь идет о документе О внесении изменения в раздел VIII Заключительные и переходные положения закона Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Петр Порошенко подписал закон о подготовке к финалам ЛЧ в Киеве
Петр Порошенко подписал закон о подготовке к финалам ЛЧ в Киеве
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 14 апреля, подписал закон, направленный на обеспечение надлежащего проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА-2018. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2373-VІІІ О внесении изменения в раздел VIII Заключительные и переходные положения Закона Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с подготовкой и проведением в Украина финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", - говорится в сообщении.

Закон был принят Верховной Радой Украины 22 марта 2018 года и направлен на обеспечение реализации взятых обязательств по надлежащему проведению в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018 года.

В законе определено, что представители или должностные лица ассоциаций - членов УЕФА, члены делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе члены команд, которые получили право на участие в финальных матчах, физические лица, аккредитованные УЕФА, в том числе сотрудники и временные работники, а также представители СМИ, партнеры УЕФА и представители спонсоров временно, до 1 июня 2018 года, освобождаются от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве. 

 

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Теги: Киев, Лига Чемпионов, закон, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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