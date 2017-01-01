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В Харькове столкнулись два авто: семь пострадавших

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Авария произошла на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторской. Пострадали водители и несколько пассажиров транспортных средств.
В Харькове произошла авария с участие 2 авто
В Харькове произошла авария с участие 2 авто
facebook.com/police.kharkov

В Харькове в ночь на субботу, 14 апреля, столкнулись два автомобиля, а результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторской.

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В результате аварии бригадой скорой медицинской помощи в травмпункт 17 больницы с ушибами и ссадинами был доставлен 29-летний водитель. Других пострадавших - 22-летнего водителя и пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина, доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло пьяное ДТП, автомобиль врезался в остановку и деревья.

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Теги: ДТП, Харьков, фото, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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