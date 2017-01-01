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В Одесской области взорвали столетнюю мину

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Обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1 производства 1920 года.
Мина провела в воде около 100 лет
Мина провела в воде около 100 лет
ДСНС України

Пиротехники ГСЧС обезвредили в Одесской области мину для подводных лодок производства 1920 года, обнаруженную в акватории Дуная 12 апреля.

Как сообщила в субботу, 14 апреля, пресс-служба ГСЧС, обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1.

В пятницу, 13 апреля, с помощью катера морской охраны эту мину весом 480 кг отбуксировали на 99-98 км реки Дунай и уничтожили. В проведении пиротехнических работ задействовали пять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области взорвали столетнюю мину

Отметим, что в начале апреля на Дунае появились три мины: одна уплыла на территорию Румынии, две других принесло к Измаилу. Среди них была еще одна мина весом в 480 кг в полном боевом снаряжении с зоной поражения до 500 м.

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Теги: пиротехника, фото, Одесская область, Измаил, мина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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