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В Одессе во двор частного дома бросили гранату

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Взрывотехники предварительно установили, что произошел взрыв гранаты РГД-42. В результате взрыва поврежден забор. Пострадавших нет.
Воронка на месте взрыва гранаты
Воронка на месте взрыва гранаты
Нацполиция Украины

В ночь на субботу, 14 апеля, в Одессе на Фонтане прогремел взрыв, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

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"Взрывотехники предварительно установили, что примерно в 01:30 часов во дворе частного дома в Киевском районе произошел взрыв, предположительно гранаты РГД-42. В результате взрыва поврежден забор. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты металлические обломки, сделаны смывы со стенок воронки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

В результате взрыва поврежден забор. Фото: Нацполиция Украины
 

Накануне в Киеве возле детской площадки обнаружили немецкую ручную гранату времен Первой мировой войны.

 

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Теги: Одесса, фото, полиция, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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