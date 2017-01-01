В Одессе во двор частного дома бросили гранату
Взрывотехники предварительно установили, что произошел взрыв гранаты РГД-42. В результате взрыва поврежден забор. Пострадавших нет.
В ночь на субботу, 14 апеля, в Одессе на Фонтане прогремел взрыв, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.
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"Взрывотехники предварительно установили, что примерно в 01:30 часов во дворе частного дома в Киевском районе произошел взрыв, предположительно гранаты РГД-42. В результате взрыва поврежден забор. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
С места происшествия изъяты металлические обломки, сделаны смывы со стенок воронки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).
Накануне в Киеве возле детской площадки обнаружили немецкую ручную гранату времен Первой мировой войны.
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