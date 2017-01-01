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В небо над Донецком и Горловкой поднялся флаг Украины

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Флаги подняли в небо в честь четвертой годовщины начала АТО.
Над Донецком и Горловкой подняли флаг Украины
Над Донецком и Горловкой подняли флаг Украины
facebook.com/Ірина Макіївська

В субботу, 14 апреля, в прифронтовом городе Светлодарск Донецкой области общественные активисты, волонтеры и военные запустили в сторону оккупированных Донецка и Горловки огромные украинские флаги - государственный сине-желтый и ОУНовский красно-черный. Флаги подняли в небо в честь четвертой годовщины начала АТО. 

Флаги были закреплены на желтых и голубых воздушных шарах, пишет издание Вчасно.

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Также активисты отправили в направлении оккупированных территорий наборы патриотических листовок, в которых высмеиваются главари боевиков.

Пользователи в социальных сетях сообщают, что флаг уже пролетел Киевским районом оккупированного Донецка и добрался до пригорода областного центра, после чего боевики открыли по нему огонь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину с флагом Украины.
 

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Теги: флаг, Украина, Донецк, Горловка
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