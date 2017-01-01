На Волыни задержан на взятке главный инспектор таможенного поста
В Волынской области задержан по подозрению в получении регулярных взяток главный инспектор таможенного поста Устилуг. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 14 апреля.
В спецслужбе утверждают, что чиновник организовал механизм вымогательства денег у водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года".
Оперативники задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму свыше $1200.
Таможенника задержали на рабочем месте во время получения $220 и 1400 гривен от очередного владельца автомобиля.
"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность других работников таможни к противоправной сделке", – заявили в СБУ.
Cмотрите фотогалерею: На Волыни задержан на взятке главный инспектор таможенного поста
Ранее в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.
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