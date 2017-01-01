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В Одессе мужчина обстрелял автомобиль и угрожал нацгвардейцам

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На месте происшествия военнослужащие обнаружили в автомобиле ВАЗ-2106 мужчину пистолетом, который он наводил на патрульных с криками: "Не подходить, убью!".
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
Скриншот

Военнослужащие Национальной гвардии задержали в Одессе мужчину, обстрелявшего автомобиль. Об этом сообщает Думская со ссылкой на бойцов из военной части №3012 Нацгвардии в субботу, 14 апреля.

По словам нацгвардейцев, инцидент произошел в ночь на субботу. Наряд отрабатывал вызов по линии 102. Очевидцы сообщали, что на стоянке, расположенной на Люстдорфской дороге, 55/2, обстреляли автомобиль Daewoo.

По прибытии на место происшествия военнослужащие обнаружили в автомобиле ВАЗ-2106 мужчину с предметом, похожим на пистолет, который он наводил на патрульных с криками: "Не подходить, убью!".

"Спустя некоторое время, используя метод убеждения и приемы рукопашного боя, военнослужащие задержали агрессивного водителя", – рассказали нацгвардейцы.

На место вызвали следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе во двор частного жилого дома бросили гранату РГД-42. В результате взрыва поврежден забор. Пострадавших нет.

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Теги: Одесса, видео, стрельба, задержание, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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