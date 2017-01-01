Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отчет Кабмина запланирован на следующей неделе

Комментариев: 0
Народный депутат Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил о запланированном на следующей неделе отчете правительства в парламенте.
Заседание Верховной Рады
Заседание Верховной Рады
 
На следующей неделе в Верховной Раде запланирован отчет правительства. Об этом сообщил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, передает пресс-служба партии.
 
"Насколько мне известно – планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения. Но сначала нужно дождаться отчета", – сказал нардеп в эфире телеканала 112 Украина.
 
Кононенко депутат отметил, что в правительстве сих пор нет министра здравоохранения.
 
"Наша фракция считает, что в правительстве должен быть министр здравоохранения, а не и.о. министра! Прошло почти шесть месяцев, как мы проголосовали в парламенте за медицинскую реформу, которая поэтапно реализуется. Поэтому в это важнейшее для Украины время, правительство должно быть с министром здравоохранения. Премьер-министр должен внести в парламент кандидатуру, а депутаты определяться", – отметил он.

Следователи получили доступ к студенческому личному делу Гройсмана
 
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что разговоры о его зависимости от президента Петра Порошенко является преувеличением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Верховная Рада, Отчет, Кабмин Украины, правительство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь