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Волкер: Ситуация в Сирии не отразится на Донбассе

Спецтема: Удар по Сирии
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер не считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.
Курт Волкер
Курт Волкер

Соединенные штаты Америки не считают, что ситуация в Сирии может отразиться на Донбассе, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает ТСН.

По его словам, дела на Ближнем Востоке и в Украине - это разные вещи.

Волкер не считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.

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“Русские уже 4 года поддерживают конфликт на востоке Украины - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным оружием - всем, что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от того, что мы видели последние 3,5 года“, - сказал он.

 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН “для обсуждения агрессивных действий США и их союзников“.
 
 
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Теги: Сирия, Конфликт в Сирии, АТО, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины, авиаудары по Сирии, Курт Волкер
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