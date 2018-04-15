До и после: СМИ показали последствия ударов по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары по центрам, которые (по их данным) причастны к разработке химического оружия в Сирии.

Появились спутниковые снимки, которые демонстрируют масштаб разрушений сирийских баз в результате авиаударов международной коалиции.

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Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция ударили по ряду объектов в Сирии. По данным Пентагона, по трем главным целям в районе Дамаска и Хомса выпустили 105 ракет. Все три это - исследовательские институты, которые связывают с программой создания химического оружия. Так Запад ответил сирийскому президенту Башару Асаду и Кремлю на недавнюю химическую атаку города Дума, в результате которого погибли около 70 и отравились полтысячи человек.

В свою очередь, сирийская сторона отметила, что некоторые цели, по которым был нанесен удар коалиции, не получили существенного урона, зато была разрушен центр, где производили лекарство от рака. Более того, власти Сирии уверяют, что сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет. Схожие цифры озвучили в российском Минобороны. Но В Пентагоне ПВО Сирии назвали “неэффективной“.

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Однако CNN совместно с DigitalGlobe и Planet.com показала фото со спутника, которые свидетельствуют о значительных разрушениях после авиаударов. В частности, снимки от демонстрируют, что два объекта в Хомсе до и после бомбежки (первое фото было сделано в пятницу, до удара, а второе - в субботу).

По данным представителя Комитета начальников штабов ВС США, генерала Кеннета Маккензи, союзники поразили склад химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом (22 ракеты) и бункер с химическим оружием в Хим Шиншар (7 ракет).

По центру разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском выпустили 76 ракет, в том числе 57 Томагавков. По словам Маккензи, что цель уничтожена. На спутниковых фото видно, что здание полностью разрушено.