Инновации позволят сочетать обучение с игрой - в школах будут интерактивные доски и столы.

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В Министерстве образования и науки представили инновационные решения для образовательного пространства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман .

Школьникам предложат новую мебель и оборудование – парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах.

Гройсман отметил, что все инновации яркие и технологичные, с их помощью обучение будет тесно переплетено с игрой.

“Здесь все яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой. Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!“, - написал он.

Гройсман показал украинскую школу будущего 0:00 / 01:10

Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, зачем меняют правила приема первоклассников.

Также напомним, что Кабинет Министров принял постановление, согласно которому на развитие начальной школы выделят почти 1,4 миллиарда гривен.