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В Николаеве в автосалон бросили гранату

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Полицейские нашли на месте происшествия фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование. Жертв и пострадавших нет.
Инцидент произошел на улице Троицкой
Инцидент произошел на улице Троицкой
Прес-служба Нацполіції України

В Николаеве на улице Троицкой произошел взрыв на территории автосалона, в результате чего повреждены окна здания. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 апреля, сообщили в областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в 4.20 от частного предпринимателя.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

По указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.

Накануне в Одессе во двор частного дома бросили гранату.

 

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Теги: автомобили, Николаев, автосалон, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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