Башара Асада внесли в базу сайта Миротворец
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Президент Сирии Башар Асад попал в базу сайта Миротворец, который собирает данные нарушителей границы и суверенитета Украины.
Как говорится в пояснении на сайте, Асаду в случае его задержания правоохранительными органами в Украине грозит до 5 лет лишения свободы.
В Чистилище сирийского диктатора внесли за “сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым“ (ст. 331, 331-1 УК Украины).
Также авторы сайта вменяют Асаду участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым.
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Напомним, 15 апреля один из российских депутатов после встречи с Асадом рассказал, как тот отправлял своих детей в крымский Артек.