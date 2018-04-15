Башара Асада внесли в базу сайта Миротворец

Башар Асад попал на Миротворец из-за того, что отправил своих детей отдыхать в оккупированный Крым .

Асад удостоится места в "Чистилище" на сайте Миротворец EPA/UPG

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Президент Сирии Башар Асад попал в базу сайта Миротворец, который собирает данные нарушителей границы и суверенитета Украины.

Как говорится в пояснении на сайте, Асаду в случае его задержания правоохранительными органами в Украине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Чистилище сирийского диктатора внесли за “сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым“ (ст. 331, 331-1 УК Украины).

Досье Асада на сайте Миротворец psb4ukr.org

Также авторы сайта вменяют Асаду участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым.

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Напомним, 15 апреля один из российских депутатов после встречи с Асадом рассказал, как тот отправлял своих детей в крымский Артек.