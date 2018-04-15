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Коболев развелся с женой - СМИ

Комментариев: 1
Брак был зарегистрирован 27 декабря 2003 года, иск о его расторжении глава Нафтогаза подал в сентябре 2017 года. После развода Зоряна Коболева (до замужества – Козяк) оставила фамилию бывшего мужа.
Андрей Коболев
Андрей Коболев
Главком

Суд расторгнул брак между главой НАК Нафтогаз України Андреем Коболевым и его женой Зоряной. Об этом сообщает издание Главком со ссылкой на решение Киево-Святошинского районного суда Киевской области в Едином государственном реестре судебных решений.

Брак был зарегистрирован 27 декабря 2003 года. Иск о его расторжении был подан главой Нафтогаза в сентябре 2017 года. После развода Зоряна Коболева (до замужества – Козяк) оставила фамилию бывшего мужа.

"Семейная жизнь между ними не сложилось, брак их распался. В семье возникали ссоры и недоразумения. В течение двух лет истец и ответчик вместе не проживают. Стороны семью сохранить не желают, срок на примирение не нужен", – говорится в решении.

По данным СМИ, 4 декабря 2017 года Зоряна Коболева оформила договор о разделе имущества, который заверил столичный частный нотариус Падалка. Согласно документу, ей отошел жилой дом площадью 275,5 кв. м и 12 соток земли в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. В январе 2018 года она также стала собственницей автомобиля Porsche Cayenne 2007 года выпуска.

Как сообщалось, за 2016 год Коболев получил вознаграждение в сумме 19 млн гривен.

 

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Теги: Нафтогаз, развод, супруги, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ШКИПЕР*    15.04.2018, 21:22
Оценка:  0
ШКИПЕР*
это ужасно
дамы и господа...как теперь жить то???
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