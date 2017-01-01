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Часть Красногоровки осталась без воды

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Неизвестные подожгли плавни вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума. Водоснабжение обещают восстановить в течение недели.
Часть жителей поселка осталась без водоснабжения
Часть жителей поселка осталась без водоснабжения
Getty Images

В городе Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате поджога плавней вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ) сгорел водопровод - часть жителей поселка осталась без водоснабжения. Об этом сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов на своей странице в Facebook.

По его словам, поскольку поврежденный водопровод имеет большой диаметр, а злоумышленники повредили довольно большой участок, "водоснабжение будет восстановлено в течение недели".

Напомним, 10 апреля на Донбассе четыре города остались без воды на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

 

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Теги: вода, Донецкая область, водоснабжение, водоснабжение в Донецкой области, Красногоровка
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Источник: korrespondent.net

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