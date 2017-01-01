Аваков: Мир должен учиться у Украины бороться с РФ

Глава МВД отправился с пятидневным рабочим визитом в США. Ключевым вопросом поездки является противодействие российской гибридной войне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 15 апреля начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и Конгресса, сообщила пресс-служба ведомства.

"Наш визит - это деловая поездка, которая включает в себя безусловно, как политические вопросы, так и те, которые касаются деятельности МВД. <...> Ключевой - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас", - заявил Аваков.

Также в рамках усиления сотрудничества с Федеральным бюро расследований будет рассмотрен вопрос противодействия организованной преступности, в частности российской.

"Это имеет важное значение, учитывая события в Сосбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - подчеркнул глава МВД.

Аваков посчитал сепаратистов на Донбассе

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война в Украине, которую развязала Россия, постепенно затрагивает и другие страны.

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