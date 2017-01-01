Итоги 15 апреля: Асад в Чистилище и новые санкции против РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 15 апреля:

Президент Словении распустил парламент



Президент Словении Борут Пахор распустил Национальное собрание и объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня.



Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара.



В Черногории проходили выборы президента



В Черногории состоялись выборы главы государства. На пост президента претендовали семь кандидатов. Лидером голосования стал Мило Джуканович − глава Демократической партии социалистов, который ранее занимал посты премьера и президента страны.



США анонсировали новые санкции против РФ



Читай также: Российский депутат растоптал iPad из-за санкций США

Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля объявит о новых санкциях против России. По информации постпреда США при ООН Никки Хейли меры коснутся компаний, которые “каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия“.

Новые санкции против олигархов также готовит Лондон.



Асада внесли в базу Миротворца



Читай также: Асад рассказал об отдыхе своих детей в Крыму

Президент Сирии Башар Асад попал в базу украинского волонтерского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.



Среди обоснований указано “участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России“ и “участие в попытках легализации аннексии АР Крым“.



Швейцарская лаборатория подтвердила использование Новичка для атаки на Скрипалей



Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите подтвердила выводы британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом Новичок.

Читай также: В РФ нашли связь между делом Скрипалей и ударами по Сирии

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров со ссылкой на швейцарских специалистов утверждает, что Скрипалей отравили веществом BZ.



Франция и Великобритания не сомневаются в верности решения по Сирии



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за “прекрасную операцию“.



Премьер-министр Британии Терезы Мэй уверена, что удар по Сирии был совершен правильно и соответствовал национальным интересам Королевства.