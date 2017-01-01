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Итоги 15 апреля: Асад в Чистилище и новые санкции против РФ

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Ассада внесли на сайт Миротворец
Ассада внесли на сайт Миротворец
EPA/UPG

Главные новости и события 15 апреля: 

Президент Словении распустил парламент
 
Президент Словении Борут Пахор распустил Национальное собрание и объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня.
 
Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара.
 
В Черногории проходили выборы президента
 
В Черногории состоялись выборы главы государства. На пост президента претендовали семь кандидатов. Лидером голосования стал Мило Джуканович − глава Демократической партии социалистов, который ранее занимал посты премьера и президента страны. 
 
США анонсировали новые санкции против РФ
 

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Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля объявит о новых санкциях против России. По информации постпреда США при ООН Никки Хейли меры коснутся компаний, которые “каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия“.

Новые санкции против олигархов также готовит Лондон.

 
Асада внесли в базу Миротворца
 

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Президент Сирии Башар Асад попал в базу украинского волонтерского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.
 
Среди обоснований указано “участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России“ и “участие в попытках легализации аннексии АР Крым“.

 
Швейцарская лаборатория подтвердила использование Новичка для атаки на Скрипалей 
 
Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите подтвердила выводы британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом Новичок.

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При этом глава МИД РФ Сергей Лавров со ссылкой на швейцарских специалистов утверждает, что Скрипалей отравили веществом BZ.
 
Франция и Великобритания не сомневаются в верности решения по Сирии
 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за “прекрасную операцию“.  
 
Премьер-министр Британии Терезы Мэй уверена, что удар по Сирии был совершен правильно и соответствовал национальным интересам Королевства.

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