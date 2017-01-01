Винницкий полицейский прострелил коллеге живот

Инцидент произошел во время демонстрации приемов рукопашного боя на открытом уроке в школе.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает EPA/UPG

В общеобразовательной школе в Винницкой области полицейский ранил коллегу на глазах у школьников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: В США девушка выстрелила другу в голову в прямом эфире

“13 апреля на территории общеобразовательной школы в Немировском районе во время показа приемов рукопашного боя, вследствие нарушения полицейским роты полиции особого назначения инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием, получил огнестрельное ранение в брюшную полость его коллега, инспектор роты полиции особого назначения“, - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет.

Начальником ГУНП в Винницкой области назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия, а виновные лица - привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Также все обстоятельства происшествия будет изучать специально созданная комиссия из сотрудников Национальной полиции Украины.

Напомним, 22 марта на Волыни 4-летняя девочка из ружья выстрелила в свою сестру.