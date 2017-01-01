На Прикарпатье в горах у Яремче упал самолет - СМИ

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей.

В Ивано-Франковской области спасатели ищут самолет, который мог упасть в Карпатах в районе Яремчи, об этом в экстренные службы сообщили местные жители.

Об этом сообщает местное издание Курс со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Вечером 15 апреля житель села Микуличин сообщил, что, вероятно, в горной лесной местности урочища Лисновы Яремчанского района упал самолет. Было установлено, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда, любые другие воздушные суда не были зарегистрированы.

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей — 12 человек. На сегодня, 16 апреля, запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер. Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

Напомним, 15 апреля в Домодедово золотые слитки пробили дно самолета.