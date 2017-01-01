В Ровно 6-летний мальчик двое суток жил в парке, боясь пьяных родственников

Мальчика и его пятилетнюю сестру забрали и накормили полицейские. Дети доставлены в реабилитационный центр.

Шестилетний мальчик двое суток жил в парке города Ровно, боясь возвращаться домой к пьяным родственника, которые его избивали. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила ТСН.

Мальчика обнаружила случайная прохожая и вызвала полицию.

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Правоохранители разыскали родственников ребенка – дедушка, бабушка и дядя мальчика находились в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оказалось, все это время ребенка не искали. В квартире кроме них еще была пятилетняя сестра мальчика. Детей полиция забрала, накормила и принялась искать мать.

Мать тоже обнаружилась пьяной. При виде съемочной группы, она начала бросаться на камеру, протестуя против того, чтобы ее снимали.

Дедушка детей рассказал журналистам, что внучку любит, а вот внук ему не нужен – плохо себя ведет. Как выяснилось, детям приходилось искать приюта не в первый раз у чужих людей. Сейчас детей забрала полиция и отвезла в реабилитационный центр.

Инспектор патрульной полиции Ровно Александра Хохлова рассказала, что сестричка найденного не захотела оставаться с родственниками.

“Когда мы вошли в дом, то маленькая девочка вцепилась в нас и сказала, что ей нет разницы, куда, но она едет с нами, она там оставаться не хочет“, - рассказала патрульная.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что во Львове пьяная мать, отмечая Пасху, не заметила, как ее двухлетний сын ушел из дому и гулял по городу босым.